استعدادات أمم إفريقيا - 30 ألفا يحضرون مباراة مصر وتنزانيا

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم 30 ألف مقعد في ملعب برج العرب لاستقبال الجمهور في مباراة مصر وتنزانيا الودية التي تقام يوم الخميس.

وطرح الاتحاد تذاكر المباراة الإعدادية لكأس إفريقيا 2019 والتي تباع في النادي الأوليمبي ونادي الترام وميدان مطار برج العرب.

وسعر التذكرة الموحدة يبلغ 30 جنيها بينما سعر تذكرة الدرجة الأولى 100 جنيه.

وحددت إدارة ملعب برج العرب الأبواب 5 و6 و7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 لدخول المقصورة الرئيسية.

وتلعب مصر ضد تنزانيا وغينيا في 13 و16 يونيو استعدادا للبطولة القارية التي تستضيفها بدءا من 21 يونيو.

وتفتتح مصر مباريات البطولة بمواجهة زيمبابوي على ملعب القاهرة ثم تصطدم بالكونغو الديموقراطية ثم أوغندا.

وكأس إفريقيا تقام لأول مرة بمشاركة 24 فريقا ولأول مرة في منتصف العام الميلادي.

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