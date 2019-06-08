قرر مجلس إدارة الأهلي التصعيد للفيفا ومركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية في أزمته مع اتحاد الكرة، فما موقف الأخير؟

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة عقد اجتماعا يوم الأحد في الثالثة عصرا داخل مقر الاتحاد لحسم كافة الأمور.

اجتماع اتحاد الكرة سيشهد تواجد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأحمد شوبير نائب الرئيس وأحمد مجاهد، الثلاثي العائد مؤخرا من فرنسا، إلى جانب كافة أعضاء الاتحاد باستثناء كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان.

وأشار المصدر إلى "خلال الاجتماع سيتم حسم الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا الموسم المقبل إلى جانب تحديد موعد المباريات المتبقية في الدوري والتي ستقام بعد بطولة أمم إفريقيا إلى جانب مباريات كأس مصر".

وتابع في حديثه مع FilGoal.com "سيتم الاستقرار على موعد فتح باب القيد للموسم الجديد، وموعد انطلاق الموسم الجديد".

وأكمل "الاجتماع سيشهد مناقشة كافة الأمور وعلى رأسها بكل تأكيد بيان الأهلي الأخير".

ويرى المصدر "بيان الأهلي لم يتطرق لمباريات ما بعد أمم إفريقيا بل موعد القيد وغيره وهي أمور منطقية".

وجمعت جلسة مطولة بين هاني أبو ريدة وأحمد شوبير في فرنسا على هامش حضورهما اجتماعات الاتحادين الدولي والإفريقي، لاحتواء الخلاف بينهما حسبما علم FilGoal.com بعد أزمة التصريحات الأخيرة الخاصة بجدول الدوري.

وكان أحمد شوبير قد انتقد اتحاد الكرة بسبب "التخبط الشديد في تنظيم مسابقة الدوري المصري" هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

و كان الأهلي قد هدد بعدم استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم في حالة عدم استكمال المسابقة قبل كأس الأمم الإفريقية.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة صباح اليوم السبت تمسك خلالها بكافة حقوقه. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل تصاعدي "لحفظ حقوق النادي" في أزمته مع اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

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