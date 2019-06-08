نيمار يغيب شهرا بسبب الإصابة

السبت، 08 يونيو 2019 - 22:04

كتب : FilGoal

نيمار

أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب نجمه نيمار عن التدريبات والمباريات لمدة شهر بعد فحصه في البرازيل من قبل أطباء الفريق.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وأصيب اللاعب البالغ عمره 27 عاما خلال مباراة ودية يوم الأربعاء بين البرازيل وقطر في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الأولى بداية من 14 يونيو.

وتعرض نيمار لالتواء في الكاحل حرمه من المشاركة في كوبا أمريكا ليستدعي تيتي مدرب البرازيل اللاعب ويليان لقائمة الفريق ليعوض الأول.

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وعانى نيمار من إصابة في تدريبات منتخب البرازيل الأسبوع الماضي قبل أن يعود للمشاركة أمام قطر في مباراة حسمها فريق سيليساو بنتيجة 2-صفر.

وغاب نيمار أغلب أوقات النصف الثاني من الموسم المنصرم عن مباريات فريقه باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا مع بوليفيا وفنزويلا وبيرو.

نيمار باريس سان جيرمان

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