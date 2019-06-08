عمرو فهمي عن أزمته مع أحمد: لا أعمل من أجل المال بل بالقيم والمبادئ.. لا تخافوا

تحدث عمرو فهمي السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الشكوى التي تقدم بها ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد، مشيرا إلى "أنا لا أعمل من أجل المال".

وقال عمرو فهمي: "لن أقدر على إيضاح التفاصيل بخصوص الشكوى ضد أحمد أحمد بسبب الإجراءات القانونية في الوقت الحالي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "كنت أحصل على راتب كبير من منصبي في الكاف ولكنني لا أعمل من أجل المال بل أعمل بالقيم والمبادئ".

وواصل "فتحت تحقيقا أثناء تواجدي في منصبي والتحقيق الآن مستمر في الاتحاد الدولي. لست قلقا على الإطلاق".

وتابع "بدأت في رؤية بعض الأحاديث حول تأثير ما يحدث على بطولة أمم إفريقيا، اطمئنوا. هذا لن يحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "لا تخافوا واطمئنوا فبطولة كأس الأمم لن تتأثر على الإطلاق بما يحدث في الوقت الحالي".

واستمر "مصر معروفة دائما بمحاربة الفساد".

وكشف "الأزمة الحالية في نسبة الـ 20% التي تحصل عليها مصر من عائدات البث التليفزيوني وهي 45 مليون دولار، وهو نفس المبلغ منذ عام 2017 على الرغم من زيادة المنتخبات من 16 منتخبا لـ 24 منتخبا وما ترتب عليه من زيادة المباريات، ورغم ذلك العائد لم يزد".

وتقدم فهمي بشكوى ضد أحمد لدى الفيفا، قبل أن يتم التحقيق مع رئيس الكاف في فرنسا يوم الخميس الماضي. (طالع التفاصيل)

مجلة "جون أفريك" الفرنسية كشفت في وقت سابق يوم الخميس التحفظ على أحمد أحمد من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقا لمعلوماتهم فاحتجاز رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما. (طالع التفاصيل)

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا يعلن من خلاله خروج أحمد أحمد دون توجيه أي تُهم له.

وحصل FilGoal.com على تفاصيل الشكوى التي تقول إن إدارة التسويق في الكاف اتفقت مع شركة بوما الألمانية على تزويد الاتحاد القاري بأدوات رياضية خاصة بكأس الأمم للمحليين في يناير 2018 في المغرب، مثل الملابس والكرات وخلافه. (التفاصيل من هنا)

وفي وقت سابق، تحدث أحمد أحمد لـFilGoal.com عن أزمة تاكتيكال ستيل قائلا: "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا".

وأضاف "عندما قالت المغرب إنها ستنظم كأس الأمم 2015، وبعدها انسحبت، سحبت شركات تويوتا وسامسونج وأديداس رعايتها للبطولة ومنذ ذلك الحين نشتري الملابس من تاكتيكال ستيل لأنها الشركة الوحيدة التي ستزودنا بالمعدات في موعدها، قبل كأس أمم المحليين في 2018 ".

وأتم "عندما أتيت إلى الكاف لم يكن هناك شيء منظم، وجدت قائمة أدوات نشتريها من بوما لذا استشرت المكتب التنفيذي وقال إن علينا العودة لمنتجات أديداس، كل ما فعله مدير التسويق السابق كان بمقابل عمولة، وهناك قضايا مرفوعة ضده حاليا".

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