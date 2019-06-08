منافس مصر - شكوك حول مشاركة نجم الكونغو في أمم إفريقيا

تحوم الشكوك حول مشاركة يانيك بولاسي، مهاجم أندرلخت البلجيكي، مع منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

بولاسي تعرض لإصابة رفقة فريقه البلجيكي، المعار إليه من إيفرتون الإنجليزي، مع نهاية الموسم الجاري، ولم يتعاف منها بشكل كامل حتى الآن.

والجناح صاحب الـ30 عاما سافر إلى مدينة مربلة الإسبانية يوم الجمعة من أجل الخضوع لتأهيل بدني بعد محادثات مع الطاقم الطبي لمنتخب بلاده أخبرهم فيها بعدم قدرته على المشاركة في البطولة الإفريقية بحسب إذاعة radio okapi الكونغولية.

وأوضح التقرير أن بولاسي يرغب في التعافي بشكل كامل وبكل أريحية من إصابته من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

لكن كونستانت أوماري رئيس الاتحاد الكونغولي أكد في تصريحات لموقع اتحاد اللعبة في بلاده أن بولاسي سوف يتواجد مع الفهود في البطولة الإفريقية "لا محالة" وأنه سينضم إلى معسكر المنتخب السبت ليلا للاستعداد للبطولة.

صحيفة "أفريك فوت" أوضحت في تقرير لها أن بولاسي برر تأخره في الانضمام إلى معسكر المنتخب الكونغولي بعمله مع معد بدني في إسبانيا من أجل تأهيله بشكل أسرع.

بولاسي المولود في مدينة ليون الفرنسية قضى النصف الأول من الموسم المنقضي مع إيفرتون قبل أن ينتقل إلى أندرلخت معارا في النصف الثاني.

وتألق لاعب كريستال بالاس وأستون فيلا الأسبق رفقة أندرلخت إذ سجل معهم 6 أهداف وصنع 3 خلال 17 مباراة.

وشارك بولاسي مع الكونغو الديمقراطية للمرة الأولى في مارس 2013 ليلعب منذ ذلك الحين 35 مباراة مع الفهود سجل خلالها 9 أهداف.

وتتواجد الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى رفقة: مصر، وأوغندا، وزيمباوبي.

وتبدأ الكونغو الديمقراطية مبارياتها في أمم إفريقيا بمواجهة أوغندا على استاد القاهرة الدولي يوم 22 يوليو، ثم تصطدم بـ مصر يوم 26 يوليو على استاد القاهرة أيضا، وأخيرا تواجه زيمبابوي على استاد الدفاع الجوي يوم 30 يونيو.

الكونغو الديمقراطية تملك لقبين سابقين في أمم إفريقيا تحت اسم زائير عامي 1968 و1974، والأخيرة كانت من أرض مصر.

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