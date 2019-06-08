فيفا يوقف رئيس اتحاد أفغانستان مدى الحياة بسبب الاستغلال الجنسي للاعبات المنتخب

السبت، 08 يونيو 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

لاعبات منتخب أفغانستان - رسمة: شروق عز الدين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان مدى الحياة بسبب الاستغلال الجنسي للاعبات المنتخب الأفغاني.

احتفى بهن العالم كرمز لـ"أفغانستان جديدة". وقف الكل منبهرا بتواجدهن على ملعب كان مسرحا لتنفيذ عمليات إعدام سابقة من حركة طالبان، أبطال يحلمون ويحاربون لممارسة ما يحبون، ولكن توجد أفاعٍ تظهر دائما لتلدغ الجسد وتحول الحلم إلى كابوس.. كابوس لاعبات منتخب أفغانستان لكرة القدم.

خالدة بوبال، القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، التي شغلت منصب مديرة المنتخب، قررت أن تكسر الصمت لتفجر فضائح، بخصوص اعتداءات جنسية من قبل بعض من مسؤولي الاتحاد الأفغاني، بحق فتيات وشابات في المنتخب.

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وبعد تقدم ما لا يقل عن خمس لاعبات من المنتخب لشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر الاتحاد فتح تحقيق حول الواقعة في وقت سابق، قبل أن يصدر قراره النهائي اليوم السبت.

فيفا أعلن في بيان رسمي إيقاف رئيس اتحاد أفغانستان مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر، بسبب "إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب".

إلى جانب تغريمه مليون فرانك سويسري وتم إخطار رئيس الاتحاد بالقرار اليوم السبت.

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