الدوري الإنجليزي يفقد أسطورة.. هازارد تفوق على هنري ورونالدو

حقق ريال مدريد حلم البلجيكي إدين هازارد وضمه من صفوف تشيلسي الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو في واحد من أصعب الأوقات التي يمر بها النادي اللندني. صفقة، ستلقي بظلالها حتما على الدوري الإنجليزي الممتاز.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد

البلجيكي حقق ألقابا في إنجلترا أكثر من الفرنسي تيري هنري وسجل أهدافا أكثر من كريستيانو رونالدو.

هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" استعرضت تقريرا عن تأثير رحيل البلجيكي عن صفوف تشيلسي بعد ما قدمه في السنوات الماضية بقميص البلوز.

مقارنة عامة

أصبح هازارد واحدا من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه من ليل الفرنسي في 2012، مسجلا 110 هدفا ومساهما في صناعة 81 لزملائه في جميع المسابقات.

حقق 6 ألقاب، لقبين للدوري الإنجليزي، ومثلهما للدوري الأوروبي، ولقب كأس الرابطة وآخر لكأس الاتحاد، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2014-15.

إذا ما تمت مقارنة هازارد بمنافسيه في الدوري فهو أكثر من صنع فرصا محققة للتسجيل منذ 2012 متفوقا على ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي وكريستيان إريكسن لاعب توتنام رغم أنهما صنعا أهدافا أكثر منه على المستوى الرقمي.

اللاعب البالغ عمره 28 عاما قام بــ 909 مراوغة صحيحة أكثر من أي لاعب وأكثر من حصل على أخطاء (638)، أكثر من ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس بفارق 188 خطأ.

على مستوى المباريات الكبرى فقد سجل هدف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2014-2015 أمام كريستال بالاس، وقاد هدفه البلوز للفوز بكأس الاتحاد 2018 على حساب مانشستر يونايتد.

وسجل هدفين في شباك أرسنال بنهائي الدوري الأوروبي منذ أيام، وساهم هدفه في شباك توتنام في تتويج ليستر سيتي بلقبه الأسطوري في 2015.

موسمه الأخير هو الأفضل له رقميا بتسجيل 21 هدفا وصناعة 17 في جميع المسابقات، إذ أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافا في الدوريات الخمسة الكبرى.

أساطير الدوري الإنجليزي

هازارد صنع 54 هدفا في الدوري الإنجليزي وضعته في قائمة أفضل 30 لاعبا صناعة للأهداف رفقة ستيد مالبرانك وداني ميرفي وبيتر كراوتش وستيورات دوانينج وكذلك ديديه دروجبا.

كما يحل في المركز الـ 39 في قائمة الهدافين معادلا لويس ساها وفيرناندو توريس، لكن من الظلم أن تتم مقارنة هازارد بمهاجمين صرحاء مهمتهم الأولى هي تسجيل الأهداف.

فإذا تمت مقارنته مع الأجنحة في الدوري الإنجليزي مثل راين جيجز وكريستيانو رونالدو وآريين روبن ورياض محرز سيحل في المركز الثاني خلف الويلزي جيجز في مساهمته بتسجيل وصناعة الأهداف.

لاعب مانشستر يونايتد السابق يتفوق على هازارد بفارق 22 هدفا، البلجيكي ساهم في 85 هدفا مقابل 109 لجيجز، على مستوى صناعة الأهداف فقط يأتي خلف جيجز وداميان داف لاعب البلوز السابق.

هازارد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري عن موسم 2014-15، متفوقا على لاعبين مثل فرانك لامبارد ودروجبا وديفيد بيكام وسيرجيو أجويرو الذين فشلوا في حصد الجائزة رغم ما قدموه على مر سنوات.

على مستوى الألقاب فأنه يتفوق على الفرنسي تييري هنري الذي تُوج بـ 4 ألقاب فقط مع أرسنال خلال 8 مواسم ويعد من أساطير الدوري الإنجليزي.

أساطير تشيلسي

بات نيفين لاعب تشيلسي السابق تحدث عن ثنائية هازارد في شباك أرسنال بنهائي الدوري الأوروبي مؤكدا أن البلجيكي أمهر من ارتدى قميص تشيلسي قائلا:"أنه مذهل. أنظر لجودة اللاعبين الذي مروا على النادي".

وأكمل "فرانك لامبارد كان تأثيره أفضل لكن بالنسبة إلى المهارة الطبيعية هازارد من طراز عالمي".

منذ موسم 2012-13 ساهم هازارد في 191 هدفا بشكل مباشر بفارق 94 هدفا عن أي زميل له في الفريق، وكان عنصرا أساسيا تحت قيادة رافائيل بينيتث وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وماوريسيو ساري.

على مستوى الألقاب لا يمكن مقارنته بجون تيري القائد التاريخي لتشيلسي صاحب الـ 15 لقبا أو دروجبا 11 لقبا ومن خلفهم لامبارد المتوج بـ10 ألقاب.

فقط لامبارد (237) ودروجبا (159) تفوقا على هازارد في المساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي.

البلجيكي تاسع هدافي تشيلسي تاريخيا بـ110 أهداف.

فجوة الرحيل

فيل ماكنيلتي كاتب شبكة BBC قال إن الدوري الإنجليزي فقدّ واحدا من أعظم اللاعبين في عهد بريميرليج.

البلجيكي قد لا يقارن بهنري أو آلان شيرار الهداف التاريخي للمسابقة لكنه يتواجد ضمن الكبار بفضل أهداف ومهاراته.

خسارة هائلة تعرض لها تشيلسي – في الوقت الذي تم منعه من إبرام التعاقدات - وهو ما سيترك فجوة كبيرة في الدوري الإنجليزي بدوره.