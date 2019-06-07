خاص الأهلي لـ في الجول: من الصعب التفريط في محمد هاني.. وتلقينا عرضا شفهيا لـ معلول
الجمعة، 07 يونيو 2019 - 16:11
كتب : أحمد الخولي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقي محمد هاني لاعب الفريق عرضا من نادي أيك أثينا اليوناني للإعارة بنية البيع لمدة موسم واحد، فيما تلقى علي معلول الظهير الأيسر التونسي عرضا سعوديا شفهيا فقط.
محمد هاني
النادي : الأهلي
علي معلول
النادي : الأهلي
وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا رسميا من أيك أثينا لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه".
وأضاف "لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة والأساسية للفريق في الموسم المقبل، فهو يقدم أداء قويا ومتميزا، ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده".
وواصل "نمتلك فريقا قويا، ونحن بصدد زيادة الدعم وإكمال كل الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى من أجل المنافسة محليا وإفريقيا الموسم المقبل في البطولات التي سنشارك فيها، لذلك فنحن نفضل بقاء محمد هاني كلاعب متميز في صفوفنا".
وانتقل مدير الكرة في الأهلي للحديث عن العرض المقدم لعلي معلول الظهير الأيسر التونسي، فقال "موقف علي معلول مشابه لموقف محمد هاني، سيكون من الصعب جدا أن نفرط في جهوده بسبب الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق، خاصة وأنه لاعب دولي ذو قيمة كبيرة، وركيزة أساسية مع الأهلي، ونحن متمسكين باستمراره لأقصى درجة ممكنة".
وأتم "معلول يلعب دورا مهما وفعالا مع بقية زملائه بالفريق، ونحن نريد تطوير الأداء والمستوي لأعلى درجة ممكنة من أجل تكوين فريق مثالي للموسم المقبل".
وقدم هاني صاحب الـ23 عاما مستوى جيدا مع الأهلي هذا الموسم، حيث صنع هدفين وسجل هدفا في 27 مباراة مع الفريق الأحمر.
ويعد هذا أفضل موسم للاعب الذي تم تصعيده للفريق الأول في عام 2015.
ولعب هاني منذ تصعيده للفريق الأول 120 مباراة مع الأهلي سجل فيهم هدفين وصنع 6 أهداف، وحصل مع الفريق على 3 ألقاب للدوري المحلي ولقب كأس مصر.
ويملك هاني 4 مباريات دولية مع منتخب مصر.
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