كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تلقي محمد هاني لاعب الفريق عرضا من نادي أيك أثينا اليوناني للإعارة بنية البيع لمدة موسم واحد، فيما تلقى علي معلول الظهير الأيسر التونسي عرضا سعوديا شفهيا فقط.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا رسميا من أيك أثينا لاستعارة محمد هاني لمدة موسم مع وجود بند يسمح بشرائه".

وأضاف "لكن من الصعب التفريط في اللاعب الذي نراه أحد العناصر المهمة والأساسية للفريق في الموسم المقبل، فهو يقدم أداء قويا ومتميزا، ويحتاج الفريق لبقائه ووجوده".

وواصل "نمتلك فريقا قويا، ونحن بصدد زيادة الدعم وإكمال كل الصفوف بلاعبين على أعلى مستوى من أجل المنافسة محليا وإفريقيا الموسم المقبل في البطولات التي سنشارك فيها، لذلك فنحن نفضل بقاء محمد هاني كلاعب متميز في صفوفنا".

وانتقل مدير الكرة في الأهلي للحديث عن العرض المقدم لعلي معلول الظهير الأيسر التونسي، فقال "موقف علي معلول مشابه لموقف محمد هاني، سيكون من الصعب جدا أن نفرط في جهوده بسبب الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق، خاصة وأنه لاعب دولي ذو قيمة كبيرة، وركيزة أساسية مع الأهلي، ونحن متمسكين باستمراره لأقصى درجة ممكنة".

وأتم "معلول يلعب دورا مهما وفعالا مع بقية زملائه بالفريق، ونحن نريد تطوير الأداء والمستوي لأعلى درجة ممكنة من أجل تكوين فريق مثالي للموسم المقبل".