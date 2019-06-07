يقترب أحمد حسام "ميدو" من تولي مهمة المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، وهو الأمر الذي قد يُعلن بشكل رسمي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

FilGoal.com كشف في وقت سابق إتمام الاتفاق بين المقاصة وميدو لتدريب الفريق، مع تبقي بعض البنود الخاصة التي سيتم مناقشتها يوم الأحد المقبل. (طالع التفاصيل)

ميدو تحدث مع FilGoal.com عن اقترابه من تدريب المقاصة قائلا: "الـ 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في مفاوضاتي مع المقاصة".

وأضاف "عقدت جلستين إيجابيتين مع مسؤولي المقاصة خلال الأيام القليلة الماضية وتوصلنا لنقاط اتفاق عديدة".

وواصل "لدي عروض أخرى من مصر ولكنني وافقت على التفاوض مع المقاصة لأنهم إدارة محترمة للغاية".

وتابع "إدارة المقاصة من أكثر الإدارات المحترفة في مصر".

في حالة إتمام تعاقد ميدو مع المقاصة، ستكون تجربته مع الفريق الفيومي هي الثالثة له في الدوري المصري.

ميدو تولى تدريب الزمالك على فترتين، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

كما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في 2015 ولعب الدراويش تحت قيادته 9 مباريات ونحج في الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة 3 مرات.

فترة ميدو التدريبة الأطول في مصر كانت مع وادي دجلة. 392 يوما.

ولعب دجلة تحت قيادة ميدو 42 مباراة ونجح في الانتصار في 10 والتعادل 14 والخسارة 18.

وسجل لاعبو دجلة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا تحت قيادة ميدو.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم الجاري مع طلعت يوسف، قبل أن يكمل مساعده جمال عمر المهمة في المباريات الأخيرة.

وأنهى الفريق الموسم في المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.

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