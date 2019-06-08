سكاي: الإعلان عن رحيل ساري الأسبوع المقبل.. وتشيلسي لم يفكر في إقالته

مستجدات جديدة كشفتها شبكة "سكاي سبورتس" بشأن مستقبل المدرب ماوريسيو ساري مع تشيلسي. أيام فقط ستمر قبل أن يعلن البلوز رحيله عن لندن.

الشبكة البريطانية أوضحت أن تشيلسي سيسمح لساري بالرحيل بعدما أعرب مدرب نابولي السابق عن رغبته في الرحيل من إنجلترا، بعد موسم وحيد، والعودة إلى إيطاليا مجددا.

الإعلان عن رحيل ماوريسيو سيتم الأسبوع المقبل، والمدخن الشره سوف يتجه إلى النادي الذي يتوقعه الجميع.. يوفنتوس.

ساري سيقود الفريق الإيطالي الثالث في مسيرته بالسيري آ بعد إمبولي ونابولي، خلفا لماسيمو أليجري.

لكن الجديد في التفاصيل التي ذكرتها سكاي أن النادي اللندني لم ينو إقالة ساري على عكس ما ذكرته أغلب التقارير في الآونة الأخيرة. النادي كان يرغب في استمراره لكنه لم يقف في طريق شخص غير سعيد معهم وفقا لتعبير التقرير.

"أشعر وكأنني أفتقد لشيء ما، لقد كان عاما ثقيلا للغاية، بدأت في الشعور بثقل البعد عن الأصدقاء والآباء الذين لا أراهم إلا نادرا". هكذا أعرب ساري عن حنينه للوطن في تصريحات لمجلة فانيتي فاير الأمريكية.

ساري قد قاد تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الأوروبي في موسمه الأول مع الفريق اللندني. أول الألقاب في مسيرته الممتدة 29 عاما كمدرب.

ليس ذلك فقط، "مستر 33" نجح في إعادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

كما تأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

اختر تشكيل ساري المثالي مع تشيلسي خلال الموسم المنقضي:

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