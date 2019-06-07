بالفيديو - أداء طيب كالعادة لمعلول في فوز تونس على العراق

كعادته قدم أداء طيبا ساهم به في فوز منتخب بلده على العراق بنتيجة 2-صفر استعدادا لكأس إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو.

وشارك علي معلول نجم الأهلي أساسيا في المباراة التي احتضنها ملعب رادس وساهم في الهدف الأول لتونس الذي سجله وهبي خزري.

ومعلول أحد أهم لاعبي فريق نسور قرطاج الذي يأمل الذهاب بعيدا في كأس إفريقيا.

وتلعب تونس في المجموعة الخامسة بالبطولة وتواجه مالي وموريتانيا وأنجولا.

وتلعب تونس مباراتين وديتين أمام كرواتيا وبوروندي في 11 و17 يونيو استعدادا للمنافسة القارية.

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