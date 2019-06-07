ماركا: صورة قميص هازارد صحيحة.. تأكدنا من المتجر في برشلونة

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

قميص هازارد في متجر في برشلونة

مازالت جماهير ريال مدريد تنتظر الإعلان الرسمي عن ضم إيدين هازارد نجم تشيلسي. ولكن متجر ريال مدريد في مطار إل برات في مدينة برشلونة، لم ينتظر الإعلان الرسمي.

أليكس جارسيا مواطن إسباني كان متواجدا في مطار إل برات صباح اليوم الجمعة، ليرى قميص إيدين هازارد بالرقم 7 يُباع في متجر ريال مدريد هناك.

الصورة انتشرت بشدة، وخرجت البعض ليُكذبها، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة.

وكشفت ماركا "صورة قميص هازارد صحيحة بالفعل".

"تواصلنا مع المتجر المتواجد في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".

ريال مدريد لم يُعلن بشكل رسمي تعاقده مع هازارد، ولم يتضح الرقم الذي سيرتديه النجم البلجيكي مع القلعة الملكية.

ماريانو دياز القادم من ليون، يرتدي القميص رقم 7 مع ريال مدريد، بينما القميص رقم 10، المفضل لـ هازارد، يرتديه لوكا مودريتش.

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