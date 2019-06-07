حوار - أجيري: سعيد للغاية للاستجابة لمطلبي بخصوص الدوري المصري

عبر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته الكبيرة لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بخصوص عدم تأخير بداية معسكر المنتخب بسبب الدوري المصري.

وقال أجيري: "سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبي بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد، وتأجيل بعض مباريات الدوري المصري إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحقيقا لهذا الهدف".

وأضاف في حواره مع الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على (فيسبوك) "بداية المعسكر بـ 23 لاعبا منذ اليوم الأول يعكس مدى الجدية في الإعداد للبطولة".

وواصل "لا توجد أمامنا أي مصاعب نحو هذا الإعداد الذي نضع عليه آمالا كبيرة للظهور بالمستوى المطلوب وتحقيق هدفنا".

وأوضح "هدفنا التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية. سلامة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر من الجانب البدني والنفسي، تُعطي للجهاز الفني حرية العمل لتجهيز المنتخب بالشكل الأمثل".

ضمن مقترحات حل أزمة المؤجلات في الدوري المصري، كان حصول الأهلي والزمالك على موافقة من منتخب مصر بتأجيل انضمام لاعبيهم لمعسكر الفراعنة ليخوضوا أكبر عدد من مباريات الدوري قبل كأس الأمم.

وهو الأمر الذي رفضه أجيري وأعلن عن سعادته لعدم حدوثه.

اختيارات المنتخب

وتطرق مدرب منتخب مصر للحديث عن اختياراته في القائمة، قائلا: "نمتلك لاعبين جديدين فقط على التشكيل وهما عبد الله السعيد ووليد سليمان، وأنا أعرف الثنائي جيدا".

وأكمل حديثه قائلا: "عبد الله السعيد قدم مستويات مميزة مع بيراميدز منذ انضمامه للفريق. سعيد جدا بالتعامل مع السعيد ووليد سليمان. هما مميزان ومختلفان في كل شيء".

واستمر "تغيير استراتيجية المنتخب مع نقل بطولة إفريقيا إلى مصر، فتح الباب أمام اختيار للسعيد ووليد سليمان للاستفادة من خبراتهما العالية رغم عامل السن".

وعن أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، يقول أجيري "أحمد علي سيشعل الحماس على مركز المهاجم الصريح في المنتخب مع أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن".

وكشف "أحمد علي كان دائما تحت مراقبتي وسبق أن تواجد معنا بالفعل إلا أنه تعرض لإصابة وغادر المعسكر".

ماذا عن نبيل عماد "دونجا" - لاعب بيراميدز -، يتحدث أجيري "مُعجب للغاية بأسلوب دونجا في اللعب، وقدم مباريات جيدة هذا الموسم".

مجموعة مصر

"فرق المجموعة تتشابه إلى حد كبير".. هكذا تحدث أجيري عن منتخبات المجموعة الأولى أوغندا والكونغو وزيمبابوي رفقة مصر.

ويستكمل أجيري حديثه قائلا: "منتخبات منظمة وتمتلك سرعات كبيرة وتحاول الاستفادة من ذلك في تنفيذ الهجمات المرتدة. يتطلب أن نكون في كامل تركيزنا لاستغلال الفرص التي تتاح لنا في المباريات".

وتابع "تعمدت اختيار لاعبين يجيدون اللعب بكل الأشكال المختلفة وصولا إلى أن يتمكن المنتخب من الدفاع بنظام، وفي الوقت نفسه يقدر على التحول سريعا للهجوم".

وأشار "هناك 5 منتخبات من بينهم المنتخب المصري، تعد منتخبات قوية للغاية. نمتلك مميزات إضافية على رأسهم أننا نلعب البطولة على ملعبنا، لابد أن نستغلها ذلك. من يريد تحقيق اللقب لا يخشى أي منافس".

وأتم في رسالته للجماهير المصرية "كونوا على قلب واحد مع لاعبيكم لنحقق هدفنا وتتحقق السعادة لنا جميعا".

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

طالع أيضا

خطف وجماعات متمردة.. حكاية مثيرة عن كوبا أمريكا

ميدو يقترب من العودة للتدريب في الدوري المصري

ماركا: صورة هازارد حقيقة

الأهلي يرد على عرض محمد هاني وعلي معلول

تعرف على هدافي مصر في أمم إفريقيا