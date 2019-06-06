تقرير إيطالي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم الظهير الأيسر علي عدنان

الخميس، 06 يونيو 2019 - 21:54

كتب : FilGoal

علي عدنان - أودينيزي

اقترب نادي أهلي جدة السعودي بشدة من التعاقد مع الظهير العراقي علي عدنان، وذلك حسبما كشف موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي.

علي عدنان الظهير الأيسر صاحب الـ 25 عاما رحل معارا من أودينيزي الإيطالي إلى فانكوفر وايتكابس الكندي الذي ينافس في الدوري الأمريكي.

إعارة علي عدنان لـ فانكوفر تنتهي في الـ 30 من شهر يونيو الجاري، ولكن الأقرب الآن هو "عدم عودة اللاعب للعب في إيطاليا".

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وأشار موقع توتو ميركاتو إلى "علي عدنان لن يستمر مع أودينيزي والأقرب انتقاله للدوري السعودي".

وأوضح التقرير الإيطالي "أهلي جدة قدم عرضا لضم علي عدنان، وكذلك بيشكتاش التركي، ولكن الأقرب هو انضمام اللاعب العراقي للفريق السعودي".

صحيفة الرياضية السعودية كشفت في وقت سابق مفاضلة أهلي جدة بين علي عدنان نجم المنتخب العراقي، وعلي معلول نجم تونس والأهلي لتعويض رحيل محمد عبد الشافي. (طالع التفاصيل).

وشارك علي عدنان في 13 مباراة في الدوري الأمريكي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرتين.

مع أودينيزي، لعب العراقي علي عدنان 70 مباراة ونجح في التسجيل مرة والصناعة 4 مرات.

النجم العراقي ظهر دوليا في 40 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5، وشارك أساسيا في بطولة كأس آسيا الأخيرة.

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