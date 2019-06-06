قال مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن التحقيق مع أحمد أحمد رئيس الكاف لم يبدأ بعد.

وكشف المصدر لـFilGoal.com أن أحمد – الموجود في فرنسا حاليا ومتحفظ عليه للتحقيق معه – يرفض الحديث دون وجود محاميه الخاص.

ويتواجد محامي أحمد في سويسرا، وينتظر الملغاشي حضوره إلى فرنسا لبدء التحقيقات.

وأضاف المصدر أن أحمد يتوقع أن يتم فك التحفظ عنه في الساعات المقبلة، وأن يكون موجودا في مصر لمتابعة سير الأعمال الخاصة بانطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر يونيو الجاري.

كشف تقرير فرنسي أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تم القبض عليه في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الخميس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا).

ووفقا لمصادر مجلة "جون أفريك" الفرنسية الخاصة، فتم القبض على أحمد أحمد الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس بأحد فنادق باريس من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية أنه وفقا لمعلوماتهم فالقبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما.

وكشفت المجلة الفرنسية أن وفقا لبلاغ عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي تم اختيار تلك الشركة بتكلفة تفوق سعر تكلفة التعاقد مع بوما بحوالي 400 ألف دولار. (تفاصيل من هنا)

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