سكاي وبي إن سبورتس: هازارد مدريدي

الخميس، 06 يونيو 2019 - 16:40

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

يبدو أن المفاوضات انتهت بين النادي الملكي ونظيره اللندني من أجل الحصول على النجم البلجيكي إيدين هازارد بعد قول أكثر من شبكة إعلامية إن الناديين اتفقا على قيمة الصفقة.

ومنذ دقائق قالت شبكة سكاي سبورتس وكذلك قناة beIN sports إن ريال مدريد اتفق على شراء عقد هازارد من تشيلسي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو).

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ومنتظر خلال الساعات المقبلة أن يعلن ريال مدريد عن الصفقة.

منذ أشهر وتتكهن الصحافة بمستقبل قائد بلجيكا الذي صرح مرارا أنه يرغب في العمل مع زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد.

ومع اقتراب الموسم من نهايته قالت تقارير عدة إن هازارد سينتقل إلى ريال مدريد.

ويبدو الموعد قد حان.

وواصل هازارد تألقه بالقميص الأزرق لتشيلسي لموسم سابع على التوالي، وقاد الفريق للفوز بالدوري الأوروبي منذ أيام على حساب أرسنال.

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما في 52 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنصرم وسجل 21 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

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