الرياضية السعودية: أهلي جدة يفاضل بين معلول ونجم منتخب العراق بعد تأكد رحيل عبد الشافي

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - إنبي

قال تقرير سعودي إن علي معلول ظهير الأهلي الأيسر على رادار أهلي جدة السعودي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف تقرير جريدة الرياضية أن أهلي جدة يفاضل بين معلول، وعلي عدنان نجم منتخب العراق، لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق، بعد ما وصفته بتأكد رحيل المصري محمد عبد الشافي.

وقال التقرير وفقا لـ"مصادر خاصة" إن معلول وعدنان "يأتيان ضمن الأسماء التي يسعى أهلي جدة للتعاقد مع أحدها خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر".

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وأضاف التقرير "وبينت المصادر نفسها أن الأهلاويين فتحوا خط مفاوضات ساخناً لبحث إمكانية ضم علي معلول لاعب الأهلي المصري، أو علي عدنان لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر بخدماته بعد تأكد رحيل المصري محمد عبد الشافي".

وأكمل التقرير "وعلى الرغم من استقطاب الأهلي لخالد البركة من الحزم، إلا أن الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف النادي بدأ مع الإدارة المكلفة في التحرك نحو محترف أجنبي يجيد اللعب في الجهة اليسرى من خلال وضع خيارات عدة كان ضمنها معلول وعدنان إضافة إلى لاعبين من البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية".

وانضم معلول صاحب الـ29 عاما للأهلي من الصفاقسي التونسي في صيف 2016، وأحرز مع الأحمر لقبي دوري مصري ولقب كأس مصر ولقب السوبر المحلي.

ولعب معلول 97 مباراة مسجلا 12 هدفا وصانعا 27 هدفا.

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