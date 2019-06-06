صحيفة إماراتية: لابا كودجو يصل الإمارات تمهيدا للانضمام لـ العين

كشفت صحيفة (الاتحاد الرياضي) الإماراتية اقتراب نادي العين بشدة من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي.

لابا كودجو وصل بالفعل في الساعات القليلة الماضية إلى الإمارات تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه لـ العين الإماراتي، وفقا للصحيفة.

انضمام لابا كودجو إلى العين سيكون في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع نهضة بركان المغربي.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى "إدارة العين أكملت أيضا ضم الجزائري عبد الرحمن مزيان، وتدرس إعارته الموسم المقبل، مع استمرار المفاوضات مع لاعب آخر".

الصحف المغربية ربط اسم لابا كودجو في وقت سابق بالانتقال إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي أو الزمالك. (طالع التفاصيل)

لابا كودجو مهاجم نهضة بركان صاحب الـ 27 عاما هو هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بـ 8 أهداف. البطولة التي تُوج بها الزمالك على حساب نهضة بركان.

في الدوري المغربي، سجل لابا كودجو 18 هدفا خلال ظهوره في 18 مباراة ونجح في الصناعة مرة.

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