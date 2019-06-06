ليكيب: بسبب غموض مستقبل صلاح.. ليفربول يستعد لخطف نجم ليل

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة تحرك ليفربول بقوة من أجل خطف الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي، بسبب "غموض مستقبل محمد صلاح".

وزعمت ليكيب "مستقبل محمد صلاح مع ليفربول ليس مضمونا بخصوص الاستمرار من عدمه مع الفريق الإنجليزي".

وبسبب "غموض مستقبل صلاح" تحرك ليفربول بقوة نحو نادي ليل الفرنسي وهدفه هو ضم نيكولاس بيبي وسط اهتمامات بالإيفواري من فريق إنجليزية وإيطالية عديدة، وفقا لـ ليكيب.

ويُجهز النادي الإنجليزي عرضا بقيمة 80 مليون يورو من أجل ضم نيكولاس بيبي، وفقا لمصادر الصحيفة الفرنسية.

كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق ليل الفرنسي تحدث في وقت سابق في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس قائلا: "بيبي سوف يغادر ليل".

"تلك هي الحياة وتلك هي كرة القدم. سيكون هناك معركة كبيرة بين فرق أوروبا على ضم بيبي. آمل أن يستغرق وقتا طويلا في التفكير قبل تحديد وجهته المقبلة".

بيبي صاحب الـ 24 عاما شارك في 41 مباراة هذا الموسم مع ليل ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 12.

وبعد أدائه الرائع هذا الموسم، انضم نيكولاس بيبي لقائمة منتخب بلاده كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

على الجانب الآخر زعمت صحيفة AS الإسبانية في وقت سابق تصارع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ على ضم الجناح المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

ونقلت الصحيفة تصريح مقتضب لصلاح رد فيه على سؤاله حول مصيره الموسم المقبل عقب التتويج بدوري الأبطال، بقوله "لا أستطيع الآن التحدث عن مستقبلي".

صلاح سجل 27 هدفا وصنع 13 خلال 52 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام.

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