آس: ريال مدريد ويونايتد يرغبان في ضم صلاح.. والنجم المصري يرفض التعليق

أفادت تقارير إسبانية بأن ليفربول سيواجه أزمة في الحفاظ على نجمنا المصري محمد صلاح بسبب صراع 3 أندية على التعاقد معه.

وسجل صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وذكرت جريدة آس الإسبانية أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتصارعان على ضم الدولي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أوضحت أن بايرن ميونيخ أيضًا يحرص على ضمه.

ونقلت الصحيفة تصريح مقتضب لصلاح رد فيه على سؤاله حول مصيره الموسم المقبل عقب التتويج بدوري الأبطال، بقوله "لا أستطيع الآن التحدث عن مستقبلي".

صلاح سجل 27 هدفا وصنع 13 خلال 52 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

وأوضح تقرير الجريدة الإسبانية أن ريال مدريد فشل في الحصول على توقيع نجم روما السابق الصيف الماضي بعد أن طالب ليفربول بأكثر من 180 مليون جنيه إسترليني.

وشددت آس أن دخول زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في مشروع ضخم لإعادة بناء الفريق الملكي، جعل الميرينجي أكثر تصميما على جلب لاعب من نوعه إلى مدريد.

كان زين الدين زيدان قد تحدث عن صلاح الصيف الماضي بقوله "إنه لاعب رائع، لقد أظهر موهبته في روما وهو الآن في ليفربول".

وواصل "صلاح ما زال صغيراً وقابل للتطور، ويمكن أن يقدم المزيد لكرة القدم، إنه لاعب أقدره حقًا".

من جهته، سيُمنح أولي جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد المال لإنفاقه بعد موسم آخر مخيب للآمال بالنسبة للشاطين الحمر، لكنه سيواجه مهمة كبيرة لإقناع صلاح بالانتقال إلى غريم ليفربول التاريخي.

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.



























































































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

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