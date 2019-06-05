مستشهدا بـ هيمنجواي.. رسميا – بوفون يرحل عن باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان انفصاله رسميا عن حارس مرمى جيانلويجي بوفون، وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل.

جيانلويجى بوفون النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ونشر باريس بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي:

"باريس سان جيرمان تشرَف بتواجد الحارس الأعظم في تاريخ كرة القدم، الرجل المتوج بكأس العالم 2006 مع جوائز فردية أخرى كثيرة منذ بداية مسيرته.

النادي يتمنى لـ جيجي الذي لا يُنسى، الأفضل في مشاريعه الخاصة التي تنتظره الآن".

بوفون (41 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا بعد أن أنهى مسيرته مع يوفنتوس في صيف 2018، وخاض في موسم واحد 25 مباراة مع الفريق الفرنسي، وحافظ على شباكه 9 مرات.

الحارس الإيطالي المخضرم ساهم في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، إذ شارك في 17 مباراة خلال المسابقة المنقضية.

من جانبه شكر بوفون إدارة باريس سان جيرمان والنادي على هذا الموسم الذي قضاه بين أروقة العاصمة الفرنسية.

بوفون قال للموقع الرسمي للنادي: "أشكركم جميعا على الفرصة التي حظيت بها لأختبر أجواء باريس، شكرا على المشاعر التي تشاركناها".

وأضاف: "قبل 12 شهرا وصلت باريس سان جيرمان بكثير من الحماس، وتم استقبالي بصورة رائعة وحارة من الجماهير، أشكركم من عميق قلبي".

وواصل: "لقد استمتعت بهذه التجربة التي ساعدتني على النضج، اليوم مغامرتي خارج إيطاليا تنتهي، وأود أن أشكر الرئيس ناصرا لخليفي، وكل النادي وزملائي".

واستشهد بوفون بمقولة إرنست هيمنجواي الروائي الأمريكي الشهير: "إرنست هيمنجواي كتب أن العالم لا يحتوي سوى على مكانيين يمكن للإنسان أن يعيش سعيدا: المنزل، وباريس. وهذا ينطبق علي، فـ باريس ستظل منزلا لي".

أما ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، فانهال بالإشادة على حارس مرماه المغادر: "لن أنسى أبدا الفخر الذي شعر به كل أفراد النادي عندما ارتدى جيانلويجي بوفون قميص باريس سان جيرمان".

وواصل الخليفي: "بوفون كان قد اتخذ قرارا شجاعا بمغادرة إيطاليا للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن انبهر ومشروعنا الطموح والحديث".

وأكمل: "وخلال تواجده في باريس سان جيرمان، جلب إلينا خبرته الخارقة واحترافيته، ليس فقط مع زملائه، ولكن أيضا في كل أجزاء النادي، سنفتقد شخصيته الودودة والمنفتحة هنا في النادي".

واختتم: "جيجي سيبقى دوما واحدا من عمالقة كرة القدم الذين ارتدوا ألوان باريس سان جيرمان وشارك في قيم النادي، سنتشرف باستقباله مجددا العام المقبل رفقة لاعبينا السابقين، لنحتفل باليوبيل الذهبي لنادينا".

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