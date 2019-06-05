بالفيديو – فرحة صلاح ودموع فان دايك واحتفالات صاخبة.. شاهد تتويج ليفربول من الملعب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

ليفربول

بعد عام من السقوط أمام ريال مدريد عاد ليفربول أقوى وحول هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 إلى انتصار بهدفين دون رد على توتنام في المباراة التي أقيمت قبل عدة أيام ليتوج باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو السادس في تاريخ الحُمر والأول في مسيرة مدرب الفريق يورجن كلوب بعدما خسر نهائيين من قبل.

ونشرت القناة الرسمية لليفربول عبر موقع "يوتيوب" لحظات لليوم الحافل في مسيرة ليفربول في ملعب واندا ميتروبوليتانو حيث توج باللقب الأوروبي الأعرق.

يذكر أن ليفربول سيواجه منافسه تشيلسي في السوبر الأوروبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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