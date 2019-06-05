بالفيديو – فرحة صلاح ودموع فان دايك واحتفالات صاخبة.. شاهد تتويج ليفربول من الملعب

بعد عام من السقوط أمام ريال مدريد عاد ليفربول أقوى وحول هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 إلى انتصار بهدفين دون رد على توتنام في المباراة التي أقيمت قبل عدة أيام ليتوج باللقب.

وأصبح ذلك اللقب هو السادس في تاريخ الحُمر والأول في مسيرة مدرب الفريق يورجن كلوب بعدما خسر نهائيين من قبل.

ونشرت القناة الرسمية لليفربول عبر موقع "يوتيوب" لحظات لليوم الحافل في مسيرة ليفربول في ملعب واندا ميتروبوليتانو حيث توج باللقب الأوروبي الأعرق.

يذكر أن ليفربول سيواجه منافسه تشيلسي في السوبر الأوروبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

اقرأ أيضا

لأن الكثير يصعب وصفه.. روح المغرب

أجانب منسيون - حوار في الجول.. جودوين: رئيس الهلال رد على عرض الأهلي لضمي بطلب أبو تريكة

ليبيا 82.. إنجاز الأخضر التاريخي في مشاركته الأولى

حُسمت؟ تقرير: ريال مدريد يعلن ضم هازارد خلال ساعات

رسميا - إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا