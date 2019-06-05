ترك النيجيري جودوين نديبسي ذكريات من التألق مع الإسماعيلي، لكن قصته مع الأندية المصرية لم تبدأ في 2010 بالانضمام للدراويش.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم جودوين للإسماعيلي في صيف 2010 كلاعب كبير بالفعل، حيث امتلك مسيرة رائعة مع الهلال السوداني الذي تأهل معه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007 وسجل 9 أهداف في هذا المشوار.

وزار المهاجم النيجيري شباك الزمالك والأهلي خلال نفس النسخة، لتخرج تقارير برغبة الأهلي في ضمه.

ويتحدث FilGoal.com مع جودوين عن ذكريات تألقه في الدوري المصري، كيف انضم للإسماعيلي وكيف حرمه الهلال السوداني من تحقيق حلم اللعب للنجم الساحلي.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

أنا بعيد عن كرة القدم الآن، أدير عملا خاصا بي وأتولى شؤون العائلة، وأخطط للحصول على دراسات خاصة في إدارة كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

بالعودة إلى 2007، قدمت بطولة كبيرة مع الهلال في دوري أبطال إفريقيا هل حاول الأهلي أو الزمالك ضمك؟

أتذكر أنني حصلت على العديد من العروض الجيدة وقتها، من فرق إفريقية وفريق آسيوية بالإضافة إلى عرضين من أوروبا.

ولكن الطريقة التي كان يفكر بها رئيس الهلال منعتني من الرحيل إلى النادي الذي اخترته.

كانت فترة سيئة جدا لا أحب أن أتذكرها، لأن الرئيس قال إنه يبحث عن العرض الأكبر من الناحية المادية دون النظر إلى مشاعري أو مستقبلي ولذلك أنتهى بي الأمر بالتوقيع للنصر الإماراتي.

التقارير وقتها كانت تتحدث عن تفضيلك لعرض تونسي على الأهلي، هل هذا صحيح؟

نعم، ورئيس الهلال قال وقتها إذا كان الأهلي يريدني عليه أن يترك أبو تريكة للهلال السوداني.

الأهلي ناد كبير وعظيم، وأي لاعب سيكون سعيدا لو انضم للأهلي ولكن أحيانا الظروف تجبرك على السير في طريق آخر لتضمن مستقبلك.

ما هو النادي الذي كنت تريد الانضمام له؟

النجم الساحلي لأنني كنت أحب هذا النادي منذ كنت لاعبا في نيجيريا.

كان هو فريق أحلامي، ولكن رئيس الهلال لم يسمح لي بالانتقال إلى هناك بسبب الأموال.

واشتكى لي من أن العرض كان قليلا ماديا، رغم أنه وعدني من قبل أنه سيسمح لي بالانتقال إلى أي فريق من اختياري.

ولذلك كنت مجبرا على الرحيل لفريق آخر لأنني لم أتخيل اللعب بقلب مكسور ومُحبط، فهذا كان أكثر شيء محبط مر علي في حياتي.

لماذا لم تفكر في الرحيل إلى أوروبا؟

اللعب في أوروبا كان من ضمن أحلامي، وخضت تجربة بسيطة مع فريق في سويسرا.

وكيف تعاقد معك الإسماعيلي في 2010؟

انضممت للإسماعيلي بعد نهاية عقدي في ليبيا، بعد الفوز بالدوري مع فريق النصر.

لايزال جمهور الإسماعيلي يتذكر أداءك في مباريات الأهلي، أي منهم تعتبرها الأفضل؟

سجلت في الأهلي مرتين مع الهلال ومع الإسماعيلي، وأعتبر الهدفين مهمين جدا لي.

وأنا أيضا لازلت أتذكر هذه المباريات والهدفين ودائما في ذاكرتي وأشاهد فيديو الأهداف من وقت لآخر.

كانت مباريات قوية وحققنا انتصارات مستحقة.

ولماذا رحلت عن الإسماعيلي سريعا؟

لا أعتقد أن اللعب 3 سنوات للإسماعيلي فترة بسيطة، وأرى أنني رحلت في الوقت المناسب لي وللنادي.

ولأنني كنت أبحث عن تحد جديد، فأنا دائما أحب القتال من أجل مستقبل أفضل.

ما هي أفضل لحظاتك في مصر؟

استمتعت بكل وقتي مع الإسماعيلي، الجمهور كان ودودا للغاية ومضيافا ويعامني بحب.

الجمهور يحب كرة القدم الجميلة واللاعبين.

وفي رأيك، لماذا لم يعد الدوري المصري الوجهة الأولى للاعبين المميزين في إفريقيا؟

أعتقد أن الأندية في إفريقيا الآن تحسنت من الناحية المادية وفي البنية التحتية، والعديد من اللاعبين الأفارقة أصبح لديهم خيارات كثيرة عندما يقررون اللعب في مكان آخر.

رغم ذلك أعتبر الدوري المصري لايزال ضمن الأفضل في إفريقيا.

اختر لنا أفضل أهدافك في الدوري المصري

لم أعتد على اختيار الأفضل، كما أنني أحب كل أهدافي.

من أفضل مدرب عملت معه في مصر؟

كل المدربين الذين عملت معهم كانوا جيدين معي، لكنني استمتعت باللعب مع مارك فوتا.

ومن أفضل مدافع لعبت ضده في مصر؟

وائل جمعة.

أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة؟

الفرق الإفريقية أفضل حالا ومستوى الآن، ولا يمكن اعتبار فريق ضعيف ولذلك أي شيء قد يحدث وأتطلع لتخرج البطولة قوية والمنافسة فيها كبيرة.

ونصلي حتى تفوز نيجيريا باللقب.

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