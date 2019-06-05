رسميا - إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إعادة انتخاب جياني إنفانتينو ليكون رئيسا للاتحاد للفترة الرئاسية الثانية.

وأعيد انتخاب صاحب الـ49 عاما ليستمر في منصبه حتى عام 2023، بدون وجود مرشح آخر خلال مؤتمر الفيفا السنوي في باريس.

وتولى إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2016 خلفا لسيب بلاتر بعد موجة كبيرة من الاعتقالات حدثت في الفيفا والمكتب التنفيذي على خلفية قضايا فساد.

وقاد بلاتر الكيان الحاكم للعبة كرة القدم في العالم لمدة 17 عاما، قبل أن يتم إيقافه على خلفية تهم الفساد في عام 2015.

وفور الإعلان عن القرار شهد موجة من التصفيق من الحاضرين في المؤتمر، بعدما تم الإعلان عن أنه إن لم يكن هناك مرشحا مواجها لإنفانتينو فلا حاجة للتصويت وسيستمر في منصبه وهو ما كان.

وأجرى إنفانتينو عدة تغييرات كبيرة فيما يخص كرة القدم وكأس العالم، إذ أنه أقر بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 منتخبا في نسخة 2026 والتي ستقام في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ضاعف عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية وجعلها 24 فريقا بدء من نسخة 2021، على الرغم من تهديد بعض الأندية الأوروبية بمقاطعة البطولة حسب تقارير صحفية.

جياني إنفانتينو عمل كسكرتير عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ عام 2009، وخلال تواجده في منصبه تم تقديم قانون اللعب المالي النظيف والدعم الإعلاني للمنتخبات الصغيرة.

وساهم إنفانتينو في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة اليورو إلى 24 منتخبا، كما لعب دورا في تطوير دوري الأمم الأوروبية ويورو 2020 والتي ستلعب في 13 دولة أوروبية.

وكان إنفانتينو عضوا في هيئة إعادة تشكيل الفيفا بعد فضيحة الفساد الكبرى عام 2015 والتي شهدت إيقاف بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي أكتوبر من ذلك العام قامت اللجنة التنفيذية باليويفا بدعم إنفانتينو للترشح لمنصب رئاسة الفيفا.

وتفوق إنفانتينو في تلك الانتخابات عام 2016 على كل من الأمير علي بن الحسين وسلمان آل خليفة وجيروم شامباني.

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