حُسمت؟ تقرير: ريال مدريد يعلن ضم هازارد خلال ساعات

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 15:57

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

خبر سار نشره برنامج إلى شيرينجيتو الإسباني لكل محبي الفريق الملكي بقوله يوم الأربعاء إن إيدين هازارد سيرتدي القميص الأبيض لريال مدريد قريبا جدا.

فيرلاند ميندي

النادي : أولمبيك ليون

إدين هازارد

النادي : تشيلسي

ريال مدريد

وأشار البرنامج، الذي تبثه قناة La Sexta، إلى أن النادي المدريدي سيعلن خلال ساعات عن التعاقد مع هازارد مقابل 100 مليون يورو.

منذ أشهر وتتكهن الصحافة بمستقبل النجم البلجيكي الذي صرح مرارا أنه يرغب في العمل مع زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لريال مدريد.

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ومع اقتراب الموسم من نهايته قالت تقارير عدة إن هازارد سينتقل إلى ريال مدريد.

ويبدو الموعد قد حان إذا صدق قول البرنامج الإسباني.

وواصل هازارد تألقه بالقميص الأزرق لتشيلسي لموسم سابع على التوالي، وقاد الفريق للفوز بالدوري الأوروبي منذ أيام على حساب أرسنال.

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما في 52 مباراة مع تشيلسي في الموسم المنصرم وسجل 21 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

وبعد دقائق من إعلان إل شيرينجيتو عن الخبر، قال البرنامج إن ريال مدريد أتم بالفعل تعاقده مع فيرلون ميندي لاعب ليون.

ريال مدريد هازارد ميندي

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