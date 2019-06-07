تحقق الحلم واجتمع الطفل بمُلهِمه.. رسميا – هازارد يلتحق بـ زيدان في ريال مدريد

اللاعب الذي أدمن إيدين هازارد مشاهدته والاستمتاع به قبل سنوات طويلة، صار الآن مدربا له.. ريال مدريد يعلن صفقة الموسم ويتعاقد مع موهوب تشيلسي.

النادي الإسباني نشر بيانا عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه إتمام التعاقد مع هازارد حتى عام 2024.

وأشار النادي الإسباني إلى "سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق 13 من الشهر الحالي.

ليصير هازارد ثالث الصفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت.

حقق حلمه واجتمع بقدوته

"ريال مدريد يعرف ما يتوجب عليه فعله إن أراد ضمي".

-هازارد يوم 18 يونيو 2018

"صحيح أن زيدان شخص مميز، ولكن ريال مدريد حلم جميع اللاعبين، في وجود زيدان أو دونه، قميص ريال مدريد مميز".

-هازارد يوم 10 يوليو 2018

"لن أكذب، ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، إنه حلمي منذ الطفولة. لطالما حلمت باللعب لهذا النادي".

-هازارد يوم 8 أكتوبر 2018

"لقد اتخذت قراري وأبلغت به تشيلسي قبل أسبوعين، والآن علي الانتظار، أعتقد أنه الوداع، فقد لعبت هنا لـ7 سنوات والآن حان الوقت لتحدٍ جديد"

-هازارد يوم 29 مايو 2019

"عندما كنت صغيرا عكفت على مشاهدة زيدان دوما، إنه مُلهمي، على الرغم من أنني لا ألعب مثله، إنه أكثر أناقة ومهارة".

-هازارد يوم 30 مايو 2019

"لا أدري سبب عدم إتمام الصفقة، ربما بسبب سياسة ريال مدريد في ضم اللاعبين الشبان، قد لا ينتهي المطاف بـ إيدين في ريال مدريد. ربما الوضع كان سيختلف في وجود زيدان".

-تييري هازارد يوم 25 أغسطس 2018

أخيرا تحقق حلم هازارد إذا، سيلعب للفريق الذي حلم بالانضمام له، وتحت قيادة الرجل الذي جعله يرتدي قميص فرنسا في طفولته.

نهاية حقبة

7 سنوات مزدهرة قضاها هازارد في صفوف تشيلسي منذ الانتقال إليه عام 2012 قادما من ليل مقابل 35 مليون يورو.

النجم البلجيكي حقق الدوري الأوروبي في أول مواسمه مع البلوز، وهي نفس البطولة التي ودّع بها جماهير تشيلسي بعد أن قادهم للظفر بها مجددا على حساب الغريم أرسنال في آخر مبارياته يوم 29 مايو الماضي، مواجهة شهدت تسجيله هدفين وصناعته لآخر.

موسم 2018\2019 الأخير له مع تشيلسي كان رائعا، فسجّل هازارد 21 هدفا وصنع 17 آخرين في 52 مباراة خاضها طوال الموسم.

إجمالا، سجّل هازارد ما مجموعه 110 هدفا وصنع 92 في 352 مشاركة بقميص تشيلسي طوال 7 مواسم، ليكون الهداف التاريخي التاسع للفريق اللندني.

صفقة البيع بدورها هي الأغلى في تاريخ تشيلسي، محطمة انتقال أوسكار إلى شانغهاي الصيني في مطلع 2017 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

فترة هازارد مع تشيلسي شهدت فوزه بـ6 بطولات.. الدوري الإنجليزي مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، كأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة، والدوري الأوروبي مرتين.

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