تقرير - تعثر مفاوضات ضم هازارد بين ريال مدريد وتشيلسي

تعثرت المفاوضات الجارية بين ريال مدريد وإدين هازارد نجم تشيلسي بسبب اختلاف الطرفين على التوصل لحل وسط لقيمة انضمام النجم البلجيكي لصفوف النادي الملكي، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إيفينينج ستاندرد".

وقال التقرير إن خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد تواجد في لندن لمقابلة مسؤولي تشيلسي من أجل إتمام الصفقة يوم الإثنين، لكنه غادر المدينة دون التوصل لاتفاق.

ويرغب تشيلسي في الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لكن ريال مدريد يرفض دفع أي مبلغ أعلى من 88 مليون جنيه إسترليني.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن ضم صفقته الثانية في السوق الصيفية الجارية، بعدما ضم لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت، كما ضم إيدير ميليتاو مدافع بورتو في وقت سابق.

ومازال النادي الملكي يسعى لضم النجم البلجيكي، لكن التقرير ألمح إلى أن أولويات زين الدين زيدان تتضمن كذلك ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ما قد يعقد المفاوضات مع تشيلسي.

هازارد ساهم في تتويج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن سجل هدفين من أصل أربعة فاز بها الزرق ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وألمح هازارد عقب المباراة إلى رحيله قائلا: "أعتقد أنه وقت الوداع لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف أي شيء. حان وقت خوض تحد جديد في مسيرتي".

وتابع هازارد "كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وحققت ذلك مع أحد أكبر الأندية في العالم لسبع سنوات".

وأتم "اتخذت قراري منذ أسبوعين والآن الأمر يعتمد على الناديين وسنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع المقبلة".

وانضم النجم البلجيكي إلى تشيلسي في صيف 2012 قادما من ليل بمبلغ 35 مليون يورو.

هازارد لعب خلال الموسم المنصرم في 52 مباراة بكل المسابقات مع تشيلسي سجل خلالها 21 هدفا وصنع 17 آخرين.

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