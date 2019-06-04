كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم كيف يحاول الاتحاد حل أزمة تحديد الفرق المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية قبل انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019.

وتلقى الاتحاد خطابا رسميا من نظيره الإفريقي "كاف" يوم الثلاثاء يطلب فيه الأخير التعرف على الأندية في موعد أقصاه 30 يونيو، وهو يوم يسبق بشهر تقريبا موعد انتهاء بطولة الدوري.

وصرح لـFilGoal.com المصدر الذي رفض ذكر اسمه "هذا ليس خطابا جديدا، وإنما تذكرة من كاف، نعلم أن الموعد الأقصى هو 30 يونيو".

وواصل "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد يحاول إقناع مسؤولي الزمالك بخوض مباراة أخرى في الدوري بدون اللاعبين الدوليين".

ووفقا لترتيب الدوري المصري الذي يمنح الأول والثاني المشاركة في دوري الأبطال والثالث المشاركة في الكونفدرالية، ضمن الأهلي المشاركة في الأولى بينما بيراميدز ينتظر نتائج مباريات الزمالك المتبقية في الدوري لمعرفة أي بطولة قارية سيشارك فيها.

وضمن الزمالك أيضا المشاركة في بطولة قارية بالموسم المقبل، في حين قال مصدر داخل الاتحاد إن هناك شبه اتفاق أن يلعب الزمالك في دوري الأبطال وأن يشارك بيراميدز في الكونفدرالية.

وبسؤال المصدر ماذا لو وافق الزمالك على خوض مباراة بدون لاعبيه الدوليين ولم يفز فيها ليتخطى بيراميدز في الترتيب، ما الموقف وقتها؟ فأجاب "متوقع أن الزمالك سيتخطى بيراميدز في الترتيب، لذلك سيشارك في دوري الأبطال مثل الأهلي".

وأتم "ولهذا سيلعب بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، بينما البطولة العربية يشارك فيها الاتحاد والإسماعيلي".

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري ورصيده 74 نقطة وتتبقى له مباراتان، ويحتل بيراميدز المركز الثاني ورصيده 70 نقطة بعدما أتم مبارياته، والزمالك الثالث ورصيده 68 نقطة وتتبقى له 3 مباريات.

ولأن معسكر منتخب مصر الإعدادي لكأس إفريقيا 2019 يبدأ بعد أيام، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الزمالك المتبقية في الدوري لما بعد انتهاء البطولة القارية للأمم.

ويحتاج الزمالك إلى 3 نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية ليضمن التأهل لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

ولأن بطولة كأس مصر لم تنته بعد، والتي يحق لبطلها المشاركة في الكونفدرالية، قرر اتحاد الكرة أن يتأهل للأخيرة رابع ترتيب الدوري ألا وهو النادي المصري.

وصرح مسؤولو اتحاد الكرة في وقت سابق أن مشاركة ناد واحد في بطولة قارية وأخرى عربية في نفس الموسم يسبب مشكلة في رزنامة مبارياته، الأمر الذي جعل الاتحاد يرشح الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية المقبلة.

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