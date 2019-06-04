مارادونا: إن احتاج يونايتد لمدرب فأنا من سيعيدهم للقمة.. وبوجبا لا يعمل بشكل كاف

قال الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا إنه مستعد لتدريب مانشستر يونايتد حال بحث النادي الإنجليزي عن مدرب.

وتحدث مارادونا لموقع "فور فور تو" الإنجليزي قائلا: "إن كان مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مدرب فأنا الرجل الذي سيعيدهم للقمة".

وواصل "أعلم أنهم يبيعون العديد من القمصان حول العالم لكنهم يريدون الفوز بالألقاب كذلك وأستطيع فعل ذلك لهم".

وأكمل "يونايتد كان فريقي المفضل لسنوات عديدة حينما ضم العديد من اللاعبين العظماء تحت قيادة السير أليكس فيرجسون ولكن الآن سأختار مانشستر سيتي".

وأضاف "أعرف أنه لا ينبغي أن أغير فريقي ولكنني غيرته من أجل سيرجيو أجويرو فنحن نتحدث كثيرا".

وتابع الأيقونة الأرجنتينية "لعبت في أولد ترافورد وأجوائه والضوضاء فيه كانت رائعة فزنت مع برشلونة بهدفين دون رد وكنت واثقا في تأهلنا ولكننا خسرنا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء".

وأتم مارادونا "كنت أحب أندير هيريرا كثيرا، بول بوجبا؟ لا يعمل بشكل كاف".

ويتولى مارادونا تدريب دورادوس دي سينالوا المكسيكي في الوقت الحالي.

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