أبدى مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما وصفه بـ"اندهاشه من التقارير الصحفية المنتشرة مؤخرا حول وجود شبهة في بيع حقوق مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 خاصة بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24".

وقال مصدر في الكاف فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "تلك التقارير غير صحيحة على الإطلاق، سأوضح لكم كيف يسير الأمر".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي لديه عقد مع شركة لا جاردير الفرنسية حتى عام 2027 لتسويق بطولاته بضمان مادي يبلغ مليار دولار".

وتابع "التعاقد ينقص على أن أي زيادة عن ذلك الرقم يصل للشركة أي أرباح إضافية يتم تقسيمها بين الكاف والشركة طبقا للعقود المبرمة بيننا من قبل".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية اتهمت الكاف بوجود تواطؤ في عملية بيع حقوق كأس أمم إفريقيا 2019 رغم زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 وارتفاع عدد مباريات من 32 إلى 52 عن وقت بيع الحقوق مقابل 40 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

وتكهن التقرير بأن السعر العادل لبث البطولة المقامة في مصر في يونيو الجاري 100 مليون دولار.

وأضاف المصدر "أما بالنسبة لمصر فهي ليس لها دخل في التفاوض بين الكاف والشركة الفرنسية فهي ستحصل على 20% من الحقوق سواء للبث أو الرعاية".

وتابع "كلما ارتفع رقم البيع كلما زادت نسبة عائدات مصر، أما النسبة الباقية فيتم تقسيمها بين الكاف والشركة الفرنسية".

وأتم "وعليه فإنه من الطبيعي أن لاجاردير ستحاول رفع زيادة قيمة العائد من البث التليفزيوني وعقود الرعاة كذلك".

اقرأ أيضا

في خطاب رسمي - كاف يلزم اتحاد الكرة بتحديد المشاركين في بطولتي الأندية قبل 30 يونيو

تعرف على تصنيف مجموعات دوري الأبطال.. ليفربول قد يواجه مجموعة نارية

القاتل نداي مولامبا.. رسالة موبوتو الدموية (2)

تأجيل اجتماع أزمة الترجي والوداد للأربعاء.. ومصدر ينفي لـ في الجول أنباء "التصويت"

تقرير عن كواليس اجتماع باريس: "لا تغسلوا الملابس القذرة أمام الجميع" و"أمم إفريقيا ستظل احتفالية"