في خطاب رسمي - كاف يلزم اتحاد الكرة بتحديد المشاركين في بطولتي الأندية قبل 30 يونيو

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات الأهلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري.

بطولتا دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيقاما الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى.

وبالتالي، أصبح متوجبا على اتحاد الكرة في التصنيف الإفريقي إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، الذي لن ينتهي الدوري المصري قبله.

الدوري المصري سينتهي بعد كأس الأمم الإفريقية التي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.

وحتى في حالة إلغاء الكأس وإعلان تأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية، فلم يحسم المركز الثالث حيث يظل معلقا بين الزمالك صاحب الـ68 نقطة والذي يتبقى له 3 مباريات في الدوري، وبيراميدز صاحب الـ70 نقطة والذي أنهى مبارياته في البطولة.

وحسم المصري المركز الرابع، كما حسم الأهلي حصوله على المركز الأول أو الثاني في الدوري وبالتالي تأهله لدوري الأبطال.

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