أحمد أحمد يوجه الشكر لمصر ويشيد باستعدادات كأس الأمم

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 14:05

كتب : عاطف شادي

أحمد أحمد رئيس الكاف

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأجهزة المعنية لما تقدمه من دعم مستمر وعمل ضخم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وشكر أحمد أحمد، هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة ومجموعة عمل البطولة لما بذل من جهد من أجل التنظيم.

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وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الكاف أمام الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.

وتقام أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة، في مواجهة تجمع منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة تضم الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

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