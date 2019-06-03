بلهجة تحدي.. مدرب ليفربول: نحن أبطال أوروبا وهذه مجرد بداية

يرى بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نشوة الفوز بدوري أبطال أوروبا التي يشعر بها اللاعبون والمشجعون الآن يجب أن يتم استغلالها لتكون نقطة انطلاق الفريق نحو المزيد من الانتصارات والإنجازات.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب الهولندي لموقع ليفربول: "أنا فخور جدًا بفوزنا بالكأس ذات الأذنين. لطالما حلمت بجلب هذه الكأس إلى ليفربول وأنا صغير. أعتقد أن الروح العالية التي يتحلى بها اللاعبون كانت هي المكون الرئيسي في خلطة نجاح الفريق هذا الموسم".

وأردف "لقد خضنا موسمًا شاقًا حتى جئنا إلى هنا، ولا تستطيع الكلمات وصف شعوري بالوقوف بجانب اللاعبين وأفراد الجهاز الفني أمام جماهيرنا الرائعة التي كانت متعطشة للفوز بأحد الألقاب".

وأضاف "أطلب من الجميع الاحتفاظ بهذا القدر من الطموح والعزيمة في الموسم القادم أيضًا. يجب علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات".

وواصل "لقد قلنا قبل المباراة أن الفائز هو من سيكون لديه رغبة وعزيمة أقوى في الفوز. في المباريات النهائية، يجب أن تلعب من أجل الفوز ولا شئ غيره، وهذا ما نجحنا في تحقيقه".

"كما قلت من قبل، يجب أن تستحق الطموح للفوز بالبطولات، ويا له من موسم ذلك الذي خاضه لاعبو ليفربول، لقد استحقوا الفوز بكل تأكيد. لدي رسالة أود أن أوجهها إلى عالم كرة القدم: نحن أبطال أوروبا وهذه مجرد بداية!

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.





























































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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