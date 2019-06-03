في نهائي الدوري الأوروبي.. أوزيل يعترض على إيمري: أقسم أنك لست مدربا‎

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 15:46

كتب : إسلام أحمد

إيمري - أوزيل

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على رأس نادي أرسنال الإنجليزي بعد الخسارة من تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، إذ تظهر بوادر خلاف بين يوناي إيمري المدير الفني لأرسنال مع ميسوت أوزيل نجم الفريق.

أرسنال سقط في المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

قرر أوناي إيمري عقب التأخر في النتيجة بهدف رابع استبدال لاعب الوسط الألماني ميسوت أوزيل ليحل بدلا منه الشاب جو ويلوك ابن الـ19 ربيعا.

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لكن الألماني لم يتقبل القرار عقب خروجه مع الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه، فوقفا لموقع "فاناتيك" التركي فأن أوزيل قال لإيمري باللغة التركية: "أقسم أنك لست مدربا".

أوزيل لم يسدد أي كرة على مرمى البلوز وفقد الاستحواذ خلال 5 مرات طيلة 77 دقيقة خاضها.

وكان كيفين كامبل لاعب أرسنال السابق قد انتقد أوزيل عبر راديو "لوف سبورت" قائلا: "لا يهم إذا بقى أم رحل لكن لا أرى إمكانية بناء فريق حوله".

موقف يُزيد من فرص خروج الألماني عن صفوف الجنرز في الصيف بعد موسم متوسط فشل خلاله أرسنال في التتويج أو ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشارك صانع الألعاب الألماني البالغ 30 عاما في 35 مباراة سجل 6 وصنع 3 في جميع المسابقات الموسم الجاري.

ومنذ انضمامه لصفوف الفريق اللندني سجل 43 هدفا وصنع 74 في 231 مباراة في جميع المسابقات.

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