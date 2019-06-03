محترفان في فرنسا يظهران على رادار أجيري

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الاهتمام بالبحث عن مواهب شابة محترفة في الدوريات الأوروبية.

وأشار هاني رمزي المدرب العام للمنتخب إلى أنه سيتابع بنفسه الثنائي عمر ياسين المحترف بصفوف ناشئي باريس سان جيرمان وهيثم حسن لاعب شاتورو الفرنسي، والذي يلعب بصفوف منتخب فرنسا للناشئين.

وأضاف رمزي عبر برنامج استاد الحدث "أهتم كثيرا بالمواهب المصرية مزدوجي الجنسية في أوروبا، لقد سبق أن حاولت إقناع ستيفان الشعراوي باللعب لمصر عندما كنت مدربا للمنتخب الأوليمبي في 2010".

وأكد "هذه المواهب الشابة عنصر مهم للغاية أتابعها وابحث عنهم كلما حانت الفرصة، فهم قد يفيدوا المنتخب في المستقبل وسأعرض أسمائهم على خافيير أجيري، وكذلك شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي والذي يعد صفا ثانيا للمنتخب الأول".

عمر ياسين - 19 عاما - يلعب في صفوف رديف باريس سان جيرمان وسبق له الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي مارس الماضي، بينما يلعب هيثم حسن في صفوف الفريق الأول بشاتورو الفرنسي رغم أنه يبلغ من العمر 17 عاما فقط.

واستدرك هاني رمزي "إلا أن الأولوية حاليا للتركيز على عناصر الخبرة للفوز بكأس الأمم الإفريقية خاصة بعد إقامتها في مصر، ففي بداية تولي الجهاز الفني الحالي المسؤولية ركزنا على الدفع بالعناصر الشابة، كما تنتظرنا بطولة إفريقية أخرى للمنتخب الأوليمبي في نوفمبر المقبل".

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، لأول مرة بحضور 24 فريقا.

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