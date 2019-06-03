انتهاء حلم يوفنتوس وإنتر.. فيورنتينا يعلن بقاء كييزا

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 15:02

كتب : إسلام أحمد

فيدريكو كييزا يحتفل بهدف فيورنتينا في روما

أصدر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانا رسميا بشأن تأكيد بقاء لاعب الفريق فيدريكو كييزا في صفوف الفريق للموسم المقبل.

النادي البنفسجي أصر أن اللاعب سيكون رمزا جديدا للنادي، لينهي الصراع الدائر بين إنتر ويوفنتوس للحصول على خدماته.

وجاء بيان النادي "لقد قرأنا أخبارا مستمرة حول مستقبل كييزا وأين سيلعب الموسم المقبل".

أخبار متعلقة

3000 مشجع لـ يوفنتوس يطالبون بنزع نجمة كونتي قبل تدريبه إنتر‎ تقرير: لاعبو يوفنتوس أُبلغوا أن ساري مدربهم المقبل كلوب: ترشحي لتدريب يوفنتوس؟ مجرد هراء سامبدوريا ينهي سلسلة نتائجه السلبية بإسقاط يوفنتوس في ختام الدوري

وتابع "يرغب المُلاك الحاليون في الإشارة إلى أن فيدريكو لاعب فيورنتينا، مرتبط بالنادي بعقد طويل الأمد، وبالتالي فيما يتعلق بنا سوف يلعب كييزا في فلورنسا الموسم المقبل".

وأتم: "يجب أن يكون اللاعب رمزا للفريق الذي سنبنيه".

وقدم الدولي الإيطالي الشاب موسما مميزا مع الفيولا بتسجيل 12 هدفا وصناعة 9 في 41 مباراة الموسم المنصرم.

فيما خاض 11 مباراة دولية ويتواجد في قائمة المنتخب الإيطالي التي تلتقي اليونان والبوسنة في إطار تصفيات يورو 2020 الشهر الجاري.

وأبرزت الصحيفة الإيطالية "جازيتا ديللو سبورت" صراع البيانكونيري والنيرتزوري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 21 عاما.

اقرأ أيضا:

مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك

رئيس الزمالك يُجيب.. هل ينتقل طارق حامد وكهربا إلى بيراميدز في صفقة تبادلية

مصدر في الأهلي لـ في الجول: لاسارتي لم يطلب الاستغناء عن أزارو

نادر شوقي لـ في الجول: الأهلي لم يتقدم حتى الآن بعرض لتمديد إعارة رمضان صبحي

أحمد أحمد: لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة

يوفنتوس فيورنتينا كييزا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: توتنام سيضم تريبيير لتعويض رحيل كانسيلو دقيقة | أوروبا
تشيلسي يقف بين صلاح وما لم يحققه أي لاعب عربي من قبل 2 دقيقة | المحترفون
في نهائي الدوري الأوروبي.. أوزيل يعترض على إيمري: أقسم أنك لست مدربا‎ 39 دقيقة | أوروبا
حكايات في رمضان – ماتيس دي ليخت.. "أن تكون قائدا بالفطرة" 43 دقيقة | حكايات في الجول
محترفان في فرنسا يظهران على رادار أجيري ساعة | منتخب مصر
انتهاء حلم يوفنتوس وإنتر.. فيورنتينا يعلن بقاء كييزا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك

قد ينال إعجابك