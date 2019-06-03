انتهاء حلم يوفنتوس وإنتر.. فيورنتينا يعلن بقاء كييزا

أصدر نادي فيورنتينا الإيطالي بيانا رسميا بشأن تأكيد بقاء لاعب الفريق فيدريكو كييزا في صفوف الفريق للموسم المقبل.

النادي البنفسجي أصر أن اللاعب سيكون رمزا جديدا للنادي، لينهي الصراع الدائر بين إنتر ويوفنتوس للحصول على خدماته.

وجاء بيان النادي "لقد قرأنا أخبارا مستمرة حول مستقبل كييزا وأين سيلعب الموسم المقبل".

وتابع "يرغب المُلاك الحاليون في الإشارة إلى أن فيدريكو لاعب فيورنتينا، مرتبط بالنادي بعقد طويل الأمد، وبالتالي فيما يتعلق بنا سوف يلعب كييزا في فلورنسا الموسم المقبل".

وأتم: "يجب أن يكون اللاعب رمزا للفريق الذي سنبنيه".

وقدم الدولي الإيطالي الشاب موسما مميزا مع الفيولا بتسجيل 12 هدفا وصناعة 9 في 41 مباراة الموسم المنصرم.

فيما خاض 11 مباراة دولية ويتواجد في قائمة المنتخب الإيطالي التي تلتقي اليونان والبوسنة في إطار تصفيات يورو 2020 الشهر الجاري.

وأبرزت الصحيفة الإيطالية "جازيتا ديللو سبورت" صراع البيانكونيري والنيرتزوري في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 21 عاما.

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