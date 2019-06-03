قائد ليفربول: الحفاظ على كيان الفريق = الفوز بألقاب أخرى

شدد قائد ليفربول جوردن هندرسون على أهمية الحفاظ على كيان الفريق وعدم التخلي عن اللاعبين من أجل استمرار حصد البطولات، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال اوروبا.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدفا ليتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

ويرى هندرسون أن الفوز باللقب الأوروبي الأغلى يُمكن أن يشكل نقطة انطلاق لليفربول نحو مزيد من النجاح والإنجازات، حيث قال: "هذا الفوز يعني لنا الكثير. لقد بلغنا المباراة النهائية في أكثر من بطولة من قبل، ولكننا لم نستطع الوقوف على منصة التتويج. أن نكون الفريق الذي يرفع الكأس هذه المرة، فهذا إنجاز رائع سنظل نتذكره إلى الأبد".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "الفوز بهذا اللقب الكبير بعد كل الأوقات الصعبة التي مررنا بها يُعد أمرًا رائعًا جدًا بكل تأكيد. لقد كانت ليلة رائعة، وأتنمى أن تكون بداية لمزيد من الألقاب في المستقبل".

وأردف "الآن أصبح لدينا يقة أكبر في أنفسنا بعد أن حققنا لقب دوري الأبطال، وبالحفاظ على كيان الفريق سنواصل العمل من أجل الفوز بألقاب أخرى".

وعن رؤيته تجاه الفريق الحالي وأين وصل حتى الآن، أجاب هندرسون: "أعتقد أنني لن يمكنني الإجابة على هذا السؤال إلا بعد اعتزالي اللعب، ولكن الأمر الأكيد أننا لا يزال ينتظرنا عمل كبير في المستقبل".

وأكمل "أنا في الـ28 من العمر الآن، وأود أن أفوز بالعديد من الألقاب وأن أستمر في التطور كلاعب. أريد أن أرى الفريق يتحسن أكثر وأن نحقق إنجازات أخرى. هذا كل ما أطمح إليه الآن".

وأتم "نتمنى أن يزيد هذا اللقب من ثقتنا بأنفسنا. الفوز بهكذا ألقاب دائمًا ما يعني الكثير. هذا وقت الاحتفال، ولكن مع بداية التحضيرات للموسم الجديد سنبدأ العمل على تحقيق أهدافنا للموسم القادم".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.



























































































هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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