قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن الأيام القليلة المقبلة ستحدد ملامح فريقه في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه تم تحديد بداية فترة الإعداد للموسم المقبل على أن تكون يوم 13 يونيو الجاري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "الأيام القليلة المقبلة ستحدد ملامح الفريق في الموسم القادم".

وأضاف "سيتم تحديد من لن يحتاج إليهم الفريق في الموسم المقبل وإبلاغهم بذلك".

وواصل "وسيتم تحديد من سيتواجد في تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي تم تحديدها بشكل مبدئي يوم 13 يونيو".

وتابع "ستحدد الأيام المقبلة التعاقدات التي يحتاجها الفريق من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوفه".

وأتم "سيتم التعرف كذلك على الرؤية النهائية في تجديد تعاقد كريم بامبو لاعب الفريق".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ7 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة مع تبقي مباراة له ضد الزمالك.

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