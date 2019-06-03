حكم صربي لمواجهة الحدود والزمالك في ثالث مبارياته بالدوري المصري.. ومجري لدجلة والإنتاج

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حكام أجانب لمواجهتي حرس الحدود والزمالك، ووادي دجلة ضد الإنتاج الحربي.

ويحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الاثنين على ملعب المكس بالاسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة 30 بالدوري.

ويدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش في ثالث مبارياته بالدوري المصري هذا الموسم، ويعاونه بويان بانوفيتش وسيفزتار زيبين، وميلوش جورجيتش حكما رابعا.

وسبق لسيموفيتش إدارة مباراتين في الدوري المصري سابقا، الأول كان فوز بيراميدز على سموحة بأربعة أهداف نظيفة في فبراير الماضي.

أما المباراة الثانية كانت فوز الزمالك على الإسماعيلي في منتصف أبريل بهدفين نظيفين.

ولم يقوم سيموفيتش بإدارة أي مباراة خارج صربيا هذا الموسم سوى مباراة دولية ودية بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا للشباب تحت 21 عاما في أكتوبر الماضي.

أما مواجهة وادي دجلة والإنتاج الحربي في مباراة الجولة 34 والأخيرة، فيقوم الحكم المجري بولاش بيركا من إدارتها ويعاونه إشتيفان أولبيرت وبيتر بريتان، وشانددور أندو حكما رابعا.