رسميا - بتروجت يتراجع ويواجه المقاولون العرب.. من منطلق الحس الوطني

تراجع نادي بتروجت عن قرار انسحابه من مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من الدوري المصري من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة.

ويلعب مساء اليوم الاثنين فريق بتروجت أمام المقاولون العرب في ختام مبارياته في الدوري المصري.

وكان بتروجت قد أصدر بيانا يعلن فيه عدم خوض المباراة قبل مواجهة المقاولون للأهلي والحفاظ على حقوق النادي.

ونشر بتروجت بيانه منذ قليل وكتب فيه: "من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، قرر نادي بتروجت خوض مباراة المقاولون العرب".

وشدد بيان بتروجت "يأتي ذلك مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ فرص مع الأندية المنافسة ومبادئ اللعب النظيف".

ويبقى بتروجت مهددا بالهبوط للدرجة الثانية في حالة التعادل أو الخسارة.

أما في حالة الفوز فيحتاج بتروجت تعثر أحد منافسيه من أجل الاستمرار في الدوري.