بعد هبوطه للدرجة الثانية.. تيجري يحقق أول لقب في تاريخه وتأهل مثير لـ كوبا ليبرتادوريس

ابتسمت كرة القدم لنادي تيجري الأرجنتيني في أعقاب موسم استثنائي للنادي الذي مر عليه 116 عاما.

تيجري تعرض للهبوط إلى الدوري الأرجنتيني الدرجة الثانية بعدما حل في المركز الثالث والعشرين من نظام "متوسط النقاط" رغم إنهاء الموسم المنصرم في المركز التاسع.

ويقضي نظام متوسط النقاط بهبوط أقل الفرق جمعا للنقاط في المواسم الثلاثة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني بقسمة عدد المباريات على النقاط المُكتسبة، ليودع منافسات الكبار بعد 12 عاما في الدرجة الأولى.

المركز التاسع أهل الفريق إلى بطولة كوبا سود أمريكانا الموسم المقبل رغم هبوطه.

إلا أن الفريق كسر كل التوقعات وضمّن مقعدا في كوبا ليبرتادوريس 2020، بدلا من مقعده في كوبا سود أمريكانا بفضل التتويج بلقب كأس الدوري الأرجنتيني.

تُوج تيجري بأول الألقاب في تاريخه بالفوز بكأس الدوري الأرجنتيني في نسختها الأولى على حساب بوكا جونيورز في المباراة النهائية.

وتفوق تيجري بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ماريو ألبرتو كيميبس في كوردوبا.

البطولة تقام للمرة الأولى في الأرجنتين، إذ تجمع بين الأندية التي خاضت غمار موسم 2018-19 من الدوري المحلي.

تقدم تيجري بهدف أول من فيدريكو جونزاليس بتسديدة غالطت الحارس إستيبان أندرادا في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وعزز لوكاس جانسون من تقدم تيجري بهدف ثان في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

ولم تسفر محاولات كارلوس تيفيز وزملائه في تقليص الفارق وسط دفاع قوي من تيجري ليحقق الأخير أول الألقاب في تاريخ النادي.

¡¡ARRIBA ESA COPA, MATADOR!! 🏆 El momento en el que Pato Galmarini y el Chino Luna levantaron la #CopaSuperliga ¡Tremendo lo de Tigre! 👇 pic.twitter.com/XGB6twiqoP — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) June 3, 2019

ليفشل بوكا جونيور في تحقيق ثاني ألقابه المحلية الموسم الحالي، عقب التتويج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني، بعد خسارة لقب الدوري.

فوز تيجري ثأر لخسارتهم لقب الدوري الأرجنتيني أبرتورا 2008، حينما تعادلا في النقاط مع بوكا جونيورز وسان لورينزو في عدد النقاط، لتتم إقامة مجموعة بين الفرق الثلاثة لتحديد البطل ليتوج بوكا جونيورز بفارق الأهداف عن تيجري.

"من رحم المعاناة يأتي الأمل" هي تلخيص لموسم تيجري الذي بدأت نهايته بهبوط للدرجة الثانية ثم أفراح تأهل قاري ولقب أول.

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