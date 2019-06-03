غزال: مندهش من غياب صلاح عن فريق الأبطال.. وقد أعود للدوري المصري في 2020

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 11:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - إي سواتيني

أبدى علي غزال مدافع منتخب مصر دهشته من عدم اختيار محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا.

علي غزال

النادي : فييرينسي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الدوري المصري

وصرح غزال عبر برنامج ستاد الحدث "في البداية أبارك لصلاح، فوزه بدوري أبطال أوروبا يسعدنا وكلنا فخورون به، فهو يستحق، وإنجازه يؤثر على اللاعب المصري في سوق أوروبا، فهو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

وأضاف "استبعاد صلاح من قائمة فريق البطولة غريب جدا، لقد سجل 5 أهداف في البطولة وأحرز هدفا في المباراة النهائية، وفاز فريقه باللقب".

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وتطرق علي غزال للحديث عن مشواره، قائلا إنه سيرحل عن فريقه فيرينسي البرتغالي بعد الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وأشار غزال "أبحث عن فرصة في مكان أفضل، فريق ينافس في بطولات أوروبية، هناك عروض شفوية من بعض الأندية وأنتظر كأس الأمم الإفريقية للحصول على فرصة أفضل".

وأكد مدافع منتخب مصر "بالفعل هناك اهتمام من أندية تركية وبرتغالية وأوكرانية".

ولفت "الدوري الأوكراني قد يكون تصنيفه الأقل، لكن إذا كان ناديا كبيرا يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، قد تختلف الحسابات".

وعن إمكانية انضمامه لناد مصري مثل الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، رد علي غزال "حتى الآن قراري هو الاستمرار في أوروبا، ومن الممكن أن أعود إلى مصر بعد الموسم الجديد".

وانتقل المدافع الدولي للحديث عن كأس الأمم الإفريقية، مشيرا "لا وقت للراحة تنتظرنا بطولة كبيرة، وهدفنا الفوز بها، متواجد في مصر منذ 10 أيام وسأنضم لمعسكر المنتخب مع بدايته يوم 6 يونيو".

وأتم تصريحاته "هناك عدة منتخبات قادرة على المنافسة، في البطولات السابقة كان يغيب عنها منتخبين أو ثلاثة من الكبار، ولكن مع زيادة عدد الفرق، فكل منتخبات الصف الأول موجودة في هذه النسخة، مما يمنح المسابقة قوة ومنافسة أكبر من الدور الأول".

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