هاني رمزي: استبعاد صلاح من قائمة الأبطال؟ الفوز بكأس الأمم يجعله المرشح الأول للكرة الذهبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 10:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

تعجب هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر من استبعاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول من قائمة فريق دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وقال هاني رمزي عن استبعاد محمد صلاح من القائمة: "أمر عجيب ويعتبر علامة استفهام".

وكان صلاح قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول وسجل 5 أهداف بينهم هدفا في المباراة النهائية.

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وأضاف رمزي عبر برنامج استاد الحدث: "عدم وجود صلاح في القائمة لا يقلل من قيمته الكبيرة وما حققه هذا الموسم".

وتابع "صلاح أثبت وجوده بشكل كبير جدا وأنه ليس لاعب موسم واحد، وخروجه من القائمة علامة استفهام بعد تقديمه موسم رائع".

وشدد هاني رمزي "إذا حالف صلاح التوفيق في كأس الأمم الإفريقية سيكون المرشح الأول لجائزة أفضل لاعب في العالم للفوز بالكرة الذهبية بعد أن حل ثالثا".

ويقود محمد صلاح منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو في مصر.

وأتم المدرب العام لمنتخب مصر تصريحاته "صلاح في حالة معنوية كبيرة جدا ولديه إصرار للفوز بكأس الأمم".

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