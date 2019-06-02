بالفيديو - فرنسا تتجاوز بوليفيا في ودية على "أرض اللا هزيمة"

الأحد، 02 يونيو 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا

فاز منتخب فرنسا على ضيفه البوليفي بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا بوجوار في مدينة نانت.

توماس ليمار وأنطوان جريزمان سجلا هدفي بطل العالم في الشوط الأول، ليكونا كافيين للانتصار على الضيفي اللاتيني.

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لتحافظ فرنسا على سجلها الخالية من الهزائم في نانت، إذ فازت في 9 مباريات وتعادلت مرة من أصل 10 مواجهات خاضتها هناك.

منتخب الديوك دخل المواجهة بتشكيلة قوية، ضمت كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا ورافاييل فاران، في غياب القائد هوجو لوريس الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت مع فريقه توتنام.

وكانت 5 دقائق كافية حتى تسجل فرنسا الهدف الأول، عندما مرر جريزمان لزميله في أتليتكو مدريد، توماس ليمار، والأخير أنهى الهجمة بأناقة كبيرة مفتتحا التسجيل.

ليمار سجّل هدفه الدولي الرابع في 17 مباراة مع منتخب فرنسا.

قبل أن يتكفل جريزمان بتسجيل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 43، مستغلا فوضى دفاعية من البوليفيين داخل منطقة الجزاء.

فرنسا تستعد للحلول ضيفة على تركيا يوم 8 يونيو المقبل في تصفيات يورو 2020، قبل أن تخوض مباراة إضافية في التصفيات يوم 11 يونيو على أرض أندورا.

أما بوليفيا، فتستعد لخوض غمار كوبا أمريكا 2019 على أرض البرازيل.

بوليفيا متواجدة في المجموعة الأولى رفقة أصحاب الأرض، بالإضافة إلى فنزويلا وبيرو.

وتظهر بوليفيا في مباراة الافتتاح أمام البرازيل يوم 14 يونيو المقبل، ثم تواجه بيرو يوم 18 يونيو، وتختتم دور المجموعات بصدام مع فنزويلا يوم 22 يونيو.

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