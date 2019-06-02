مران الأهلي – انتظام ناصر ماهر وأحمد الشيخ.. وجلسة تأهيلية لـ إكرامي

الأحد، 02 يونيو 2019 - 23:24

كتب : حسام نور الدين

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

انتظم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش.

ويستأنف الأهلي مساء اليوم الأحد تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة.

وغاب ناصر ماهر عن حضور آخر مران للفريق بسبب وفاة والده.

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وحرص مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي على عقد جلسة قصرية مع ناصر ماهر على هامش المران للشد من أزره ومواساته.

وعلى الجانب ذاته شارك أحمد الشيخ في التدريبات الجماعية وذلك بعد تعافيه من إصابته بجزع في كاحل القدم.

واكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بأداء تدريباته تأهيلية في الجيم، على هامش المران.

ويعاني إكرامي من إصابة برشح في الركبة، أبعدته عن التدريبات الجماعية مؤخرا مع الأهلي.

الأهلي في المركز الأول على سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب إلى جانب مواجهة الزمالك.

منافسة على أشدها بين الأهلي والزمالك (67 نقطة من 30 مباراة) من المنتظر أن تمتد لبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية في شهر يوليو المقبل.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة من هنا

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