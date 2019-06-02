قائمة الزمالك - عودة طارق حامد وعمر السعيد.. وغياب محمود عبد العزيز أمام الحدود

أعلن خالد جلال مدرب الزمالك عن قائمة فريقه المستدعاة استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك ضد مضيفه حرس الحدود يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة طارق حامد وعمر السعيد الثنائي الذي غاب عن مواجهة الإنتاج الحربي الماضية للإيقاف، وعاد كذلك أحمد مدبولي بعد غيابه عن قائمة المواجهة السابقة، واستمر غياب محمد عنتر.

ويغيب عن الزمالك كذلك الرباعي عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، فيما غاب محمد إبراهيم للإيقاف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ13 برصيد 37 نقطة.

وجاءت قائمة الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح

الدفاع: حمدي النقاز – حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – بهاء مجدي

الوسط: طارق حامد – محمد حسن – يوسف إبراهيم أوباما – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو – إبراهيم حسن – محمود كهربا – أحمد مدبولي

الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد – خالد بوطيب

هل يمكنك اختيار تشكيل الزمالك المثالي قبل مواجهة الحدود؟

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