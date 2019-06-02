بالفيديو - أبو تريكة: إصرار زيدان عكس رغبتنا الجامحة في بطولة 2008

كان إصرارا غير عادي لمحمد زيدان الذي مرر كرة لمحمد أبو تريكة منحت مصر لقبا غاليا على حساب الكاميرون في كأس إفريقيا 2008.

يحكي أبو تريكة تفاصيل ذلك الهدف التاريخي في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports.

يتذكر نجم الأهلي السابق كيف هز شباك كارلوس كاميني ليعلن الفراعنة أبطالا للقارة للمرة الثانية على التوالي.

أبو تريكة يروي كيف كان إصرار اللاعبين قويا على انتزاع اللقب من أنياب رفاق صامويل إيتو.

هدف لا ينسى في غانا في ربما أفضل بطولة قارية في تاريخ الفراعنة.

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