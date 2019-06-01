صلاح بعد التتويج: ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي.. أخيرا لعبت 90 دقيقة في النهائي

تحدث محترفنا المصري الرائع محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى "فخور للغاية بأنني شاركت في نهائي الأبطال للعام الثاني على التوالي".

ليفربول توج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

صلاح الذي افتتح التسجيل من علامة الجزاء قال: "الجميع سعداء للغاية الآن".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة BT عقب اللقاء "فخور للغاية أنني شاركت في النهائي الثنائي على التوالي. أخيرا لعبت لمدة 90 دقيقة في النهائي".

وواصل "ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي. أن أذهب من قريتي إلى القاهرة وأن أصل لتلك المكانة الآن. هذا أمر لا يُصدق بالنسبة لي".

وتابع "الجميع قدم أفضل ما لديه اليوم في النهائي. ليس أفضل أدائنا بشكل فردي ولكن الفريق بالكامل كان لا يُصدق".

وأتم "لقد فعلناها".

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة ملخص ما قدمه صلاح من هنا

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