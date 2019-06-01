بالفيديو – هدف "تاريخي" وفرحة عارمة في أبرز ما قدمه صلاح في نهائي دوري الأبطال

السبت، 01 يونيو 2019 - 23:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

ابتسمت لك الكرة يا صلاح. محترفنا المصري الرائع محمد صلاح توج مع ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب توتنام.

ليفربول انتصر على توتنام بثنائية مقابل لا شيء في نهائي دوري أبطال أوروبا.

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

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ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

وكاد صلاح أن يصنع هدفا لصالح ليفربول ولكن تسديدة جيمس ميلنر مرت بجوار القائم بقليل.

ويمكنك مشاهدة كل ما قدمه صلاح في النهائي من هنا

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