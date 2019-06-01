صلاح عن هدفه في النهائي: سددت ركلة جزاء أوصلتنا لـ كأس العالم.. اعتدت على تلك الأمور

هل شعر محترفنا المصري محمد صلاح بالضغط قبل تسديده ركلة جزاء نهائي دوري أبطال أوروبا؟ سؤال يُجيب عنه بطل أوروبا.

ليفربول توج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنام بهدفين مقابل لا شيء في نهائي الأبطال. (طالع التفاصيل)

صلاح تقدم لـ ليفربول أولا بعد دقيقة واحدة من انطلاق المباراة عن طريق ركلة جزاء، قال عنها: "تأقلمت على مثل تلك الأمور وسعيد للغاية بأنني نجحت في التسجيل".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "سددت ركلة جزاء أوصلتنا لـ كأس العالم، وكانت مثل تلك اللقطة".

وواصل "اعتدت على ذلك وسعيد للغاية وفخور بتتويجي بدوري أبطال أوروبا".

في ملعب برج العرب في الثامن من شهر أكتوبر من عام 2017 سدد محمد صلاح ركلة جزاء كتبت انتصار منتخب مصر على الكونغو 2-1 معلنا عن وصول الفراعنة إلى كأس العالم 2018.

واليوم في ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا، سدد صلاح ركلة جزاء وضعت ليفربول في المقدمة في النهائي حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يؤمن أوريجي تتويج الريدز.

صلاح شارك منذ البداية وحتى صافرة النهاية التي أعلنت تتويج ليفربول، بل وسجل هدفا تاريخيا بعد أقل من دقيقة من عمر اللقاء.

ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

هدف صلاح هو ثاني أسرع هدف في تاريخ النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا، بعد هدف باولو مالديني في ليفربول في نهائي 2005.

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